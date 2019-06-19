Нормандський формат: чи потрібна зустріч і чим вона закінчиться

Володимир Зеленський на зустрічах з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель закликав провести зустріч в "нормандському форматі". Попередньо радники лідерів "нормандської четвірки" можуть зустрітися 12 липня.

Про перспективи проведення зустрічі в "нормандському форматі" і чого варто очікувати – в матеріалі 24 каналу.

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Лідери "нормандського формату" не збиралися майже три роки

Востаннє лідери країн "норманського формату" – Меркель, Франсуа Олланд (колишній президент Франції – "24"), Порошенко і Путін зустрічалися в жовтні 2016 року в Берліні. За результатами зустрічі було вирішено створити "дорожню карту" для виконання мінських угод. Одна з домовленостей – припинення вогню і розведення військ у кількох населених пунктах. Також ухвалили рішення про озброєну місію ОБСЄ на Донбасі. Втім, жодного документу підписано не було.

"Дорожня карта" так і не була узгоджена. Кілька разів анонсувалися зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Але Росія відмовлялася, заявляючи, що в цьому немає сенсу. Україна не погоджується на "компроміси", під якими в Росії розуміють надання ОРДЛО автономії, проведення місцевих виборів фактично під дулами бойовиків. В Україні позиція протилежна: поки Росія не виведе свої війська з Донбасу, а незаконні угрупування бойовиків не будуть роззброєні – про жодні вибори не може й бути мови.



Путін три роки блокує зустріч "нормандської четвірки" / Фото BUNDESKANZLERIN.DE

На думку експертів, Путін очікував на перезавантаження влади у Франції і приходу більш лояльного до Росії президента. А також виборів у США. В Кремлі, як відомо, покладали великі надії на Трампа. Путін сподівався, що домовиться з Трампом щодо пом’якшення антиросійських санкцій, визнання анексії Криму і тиску на Україну з метою виконання політичної частини мінських угод.

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Замість цього стосунки США і Росії стали ще більш напруженими, санкції посилили. США надали Україні летальну зброю. Путін продовжив шантажувати Захід посиленням ескалації вогню на Донбасі. Але від зустрічі в "нормандському форматі" відмовлявся, оскільки розумів, що його позиції слабші. Тому президент РФ свідомо затягував паузу, продовжуючи війну проти України.

Зустріч "нормандського формату" потрібна, але є розбіжності з Європою

За словами співголови громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, зустріч потрібна. Але не факт, що Путін погодиться. Росія вустами міністра закордонних справ Лаврова встановила червоні лінії. Президент Зеленський повинен говорити напряму з окупаційними адміністраціями так званих "ДНР" і "ЛНР", відповідно, визнавати їх сторонами конфлікту. До того в Росії не бачать сенсу в роботі "нормандського формату", оскільки Україна ніби не виконує на себе взятих зобов’язань. Кремль, зазначає Снєгирьов, грубо шантажує Україну, вимагаючи виконання політичної частини мінських угод.

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На думку аналітика Kyivstratpro Тараса Семенюка, Зеленський повинен проявляти ініціативу про зустріч у "нормандському форматі", щоб це не зробили інші та не стали диктувати свої умови. Є суспільні очікування від президента чітких кроків щодо відновлення "нормандського формату".

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" – базовий рівень, де не ухвалюватимуться рішення. Але добре, якщо він запуститься. Можливо, це стане початком нових пропозицій. Хоча Росія не проявлятиме ініціативу і динаміку. В Кремлі очікують зміни влади в Україні і сподіваються на суттєве представництво проросійських сил у парламенті,

– зазначає Тарас Семенюк.

Є ще одна проблема. Макрон і Меркель підтримують ідею зустрічі глав країн-учасників "нормандської четвірки". Водночас, зауважує заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, Макрон не вважає, що зустріч має бути найближчим часом.

"Україна вважає, що треба вже організовувати зустріч у "нормандському форматі". Бажано, щоб до цього відбувся обмін полоненими, припинення вогню і розведення важкого озброєння на Донбасі. Макрону, судячи з його заяв, мало кроків, що пропонує Зеленський. Тут головна інтрига: що хоче бачити ще французька сторона?" – наголошує Микола Бєлєсков.



Макрон хоче від Зеленського чіткий план по Донбасу / Фото офіційного сайту Президента України

Політолог додає: Макрон заявив, що не тільки Росія повинна робити якісь кроки, а й Україна також. Це насторожує. З точки зору США робити повинна тільки Росія. А європейці вважають, що й Україна. Бєлєсков підкреслює: Україна не повинна йти на поступки Росії, але треба запропонувати Європі своє конкретне бачення імплементації мінських угод.

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Дипломат Олександр Хара додає: складно спрогнозувати, чи зустріч відбудеться. Але про щоб не домовились її учасники, це нічого не змінить. За його словами, не змінились умови конфлікту, інтереси та ресурси сторін. Однак для Росії "нормандський формат" потрібен, як інструмент дипломатичної війни.

Необхідність у мінському і "нормандському форматах" може відпасти?

На переконання Дмитра Снєгирьова, Путін затягує час і чекає повернення російської делегації в ПАРЄ.

Як тільки Росія повернеться в ПАРЄ, а санкції пом’якшать, автоматично відпадає потреба в мінському і "нормандському форматах". Путін займе більш категоричну позицію щодо Донбасу. Вимагатиме федералізації. Повернення в ПАРЄ стане для Путіна рубіконом, і він знову буде рукопотисним,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

Тарас Семенюк вважає, що зустрічі в "нормандському форматі" можуть відбуватися. Хоча основна стратегія Путіна – повернути Україну під свій контроль.



Якщо Росію повернуть у ПАРЄ, Путіну "нормандський формат" стане не потрібний

"Умови Кремля незмінні – федералізація України. Зараз цей інструмент відпрацьовується в Молдові щодо Придністров’я. І європейці ніби погодилися на це. Росія ніколи не поверне контрольовані нею території в Грузії, Україні, Молдові. РФ треба залишити за собою право впливу на країни, що не згідні з імперськими амбіціями Москви", – наголошує Семенюк.