Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки

Володимир Зеленський 18 червня з офіційним візитом прибув у столицю Німеччини. У Берліні президент України провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зеленський із делегацією прибув до резиденції канцлера, де його вітали почесна варта й оркестр. Меркель зустріла Зеленського рукостисканням і провела до будівлі. Після переговорів лідери провели спільну прес-конференцію.

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Володимира Зеленського у ході зустрічі супроводжують секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.

Про що заявив Володимир Зеленський після зустрічі з Ангелою Меркель:

Президент вважає, що вдасться досягти домовленості з Росією щодо транзиту газу "без викручування рук".

Зеленський сказав, що позиції України та Німеччини щодо "Північного потоку-2" діаметрально протилежні.

"Збереження транзиту російського газу через Україну – гарантія енергетичної безпеки Європи та нашої країни", – заявив Зеленський.

Президент України закликав побувати на Донбасі та у Криму тих, хто агітує у ЄС за зняття санкцій з РФ.



Зеленський та Меркель провели переговори/ Фото: ТСН

Президент України уже провів зустріч з головою німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле. Політики обговорили продовження санкцій проти Росї, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на Сході України та звільнення заручників.

Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає,

– зазначив Зеленський на зустрічі.

Окрім того, Зеленський наголосив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.



Зеленський провів зустріч з Вольфгангом Шойбле/ АП

Посол України у ФРН Андрій Мельник назвав цю зустріч у Берліні "надзвичайно позитивною".

Шойбле наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України,

– написав посол.

Зеленський також інформував Шойбле про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. "Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – вказав президент. Йдеться про запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

Надзвичайно позитивна зустріч Президента @ZelenskyyUa з Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України. Danke @cducsubt @CDU pic.twitter.com/fX9iN8CbeE — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 июня 2019 г.

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