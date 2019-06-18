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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки

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      Зустріч Зеленського з Меркель 18 червня 2019 – фото зустрічі
      Зеленський прибув з офіційним візитом у Німеччину / tsn.ua

      Володимир Зеленський 18 червня з офіційним візитом прибув у столицю Німеччини. У Берліні президент України провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

      Зеленський із делегацією прибув до резиденції канцлера, де його вітали почесна варта й оркестр. Меркель зустріла Зеленського рукостисканням і провела до будівлі. Після переговорів лідери провели спільну прес-конференцію.

      Важливо: Офіційний візит Зеленського до Парижа: про що президент України домовився з Макроном

      Володимира Зеленського у ході зустрічі супроводжують секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.

      Про що заявив Володимир Зеленський після зустрічі з Ангелою Меркель:

      • Президент вважає, що вдасться досягти домовленості з Росією щодо транзиту газу "без викручування рук".
      • Зеленський сказав, що позиції України та Німеччини щодо "Північного потоку-2" діаметрально протилежні.
      • "Збереження транзиту російського газу через Україну – гарантія енергетичної безпеки Європи та нашої країни", – заявив Зеленський.
      • Президент України закликав побувати на Донбасі та у Криму тих, хто агітує у ЄС за зняття санкцій з РФ.

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      Зеленський та Меркель провели переговори/ Фото: ТСН

      Президент України уже провів зустріч з головою німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле. Політики обговорили продовження санкцій проти Росї, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на Сході України та звільнення заручників.

      Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає,
      – зазначив Зеленський на зустрічі.

      Окрім того, Зеленський наголосив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

      зеленський німеччина берлін зустріч
      Зеленський провів зустріч з Вольфгангом Шойбле/ АП

      Посол України у ФРН Андрій Мельник назвав цю зустріч у Берліні "надзвичайно позитивною".

      Шойбле наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України,
      – написав посол.

      Зеленський також інформував Шойбле про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. "Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – вказав президент. Йдеться про запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Війна на Донбасі Ангела Меркель Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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