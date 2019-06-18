Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки
Володимир Зеленський 18 червня з офіційним візитом прибув у столицю Німеччини. У Берліні президент України провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Зеленський із делегацією прибув до резиденції канцлера, де його вітали почесна варта й оркестр. Меркель зустріла Зеленського рукостисканням і провела до будівлі. Після переговорів лідери провели спільну прес-конференцію.
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Володимира Зеленського у ході зустрічі супроводжують секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.
Про що заявив Володимир Зеленський після зустрічі з Ангелою Меркель:
- Президент вважає, що вдасться досягти домовленості з Росією щодо транзиту газу "без викручування рук".
- Зеленський сказав, що позиції України та Німеччини щодо "Північного потоку-2" діаметрально протилежні.
- "Збереження транзиту російського газу через Україну – гарантія енергетичної безпеки Європи та нашої країни", – заявив Зеленський.
- Президент України закликав побувати на Донбасі та у Криму тих, хто агітує у ЄС за зняття санкцій з РФ.
Зеленський та Меркель провели переговори/ Фото: ТСН
Президент України уже провів зустріч з головою німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле. Політики обговорили продовження санкцій проти Росї, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на Сході України та звільнення заручників.
Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає,
– зазначив Зеленський на зустрічі.
Окрім того, Зеленський наголосив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.
Зеленський провів зустріч з Вольфгангом Шойбле/ АП
Посол України у ФРН Андрій Мельник назвав цю зустріч у Берліні "надзвичайно позитивною".
Шойбле наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України,
– написав посол.
Зеленський також інформував Шойбле про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. "Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – вказав президент. Йдеться про запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.
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