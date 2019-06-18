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      Меркель: Санкції щодо Росії не скасують аж до повернення Криму під контроль України

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      Меркель та Зеленський зустрілися у Берліні
      Меркель та Зеленський зустрілися у Берліні / president.gov.ua

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель упевнена, що що санкції проти Росії зберігатимуть чинність аж до повернення Криму під контроль України.

      Про це канцлерка висловилася на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Читайте також: Зеленський: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі

      Меркель зауважила, що обговорювала із Зеленським міжнародні процеси, які стосуються суверенітету України і його відновлення.

      Говорили про Донецький і Луганський регіони. На жаль, не досягнуто останнім часом прогресу. Та санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну,
      – сказала Меркель.

      Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ангела Меркель Володимир Зеленський Новини політики Україна – Росія Санкції Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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