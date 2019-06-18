Меркель: Санкції щодо Росії не скасують аж до повернення Криму під контроль України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель упевнена, що що санкції проти Росії зберігатимуть чинність аж до повернення Криму під контроль України.

Про це канцлерка висловилася на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Меркель зауважила, що обговорювала із Зеленським міжнародні процеси, які стосуються суверенітету України і його відновлення.

Говорили про Донецький і Луганський регіони. На жаль, не досягнуто останнім часом прогресу. Та санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну,

– сказала Меркель.

Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки – у матеріалі 24 каналу.