Меркель: Санкції щодо Росії не скасують аж до повернення Криму під контроль України
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель упевнена, що що санкції проти Росії зберігатимуть чинність аж до повернення Криму під контроль України.
Про це канцлерка висловилася на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.
Читайте також: Зеленський: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі
Меркель зауважила, що обговорювала із Зеленським міжнародні процеси, які стосуються суверенітету України і його відновлення.
Говорили про Донецький і Луганський регіони. На жаль, не досягнуто останнім часом прогресу. Та санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну,
– сказала Меркель.
Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки – у матеріалі 24 каналу.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі