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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Зеленський: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі

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      Зеленський зустрівся з Меркель
      Зеленський зустрівся з Меркель / president.gov.ua

      Європейським політикам, які виступають за зняття санкцій з Росії, варто відвідати Донбас. А також подивитися, як змінився Крим за роки окупації. Тоді вони мали б зрозуміти, за що проти РФ вводили санкції.

      Про це президент України Володимир Зеленський висловився на спільному брифінгу з Ангелою Меркель. 

      Читайте також: Донбас і Крим – це Україна: Зеленський відповів, що скаже Путіну під час зустрічі

      Брифінг відбувся у Берліні 18 червня за результатами зустрічі українського президента та канцлера Німеччини.

      Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна, 
      – сказав Зеленський.

      "Подивіться на Крим, який з туристичного краю і природної перлини перетворився у справжній військовий табір", – наголосив український глава держави.

      Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Ангела Меркель Війна на Донбасі Україна – Росія Санкції Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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