Зеленський: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі

Європейським політикам, які виступають за зняття санкцій з Росії, варто відвідати Донбас. А також подивитися, як змінився Крим за роки окупації. Тоді вони мали б зрозуміти, за що проти РФ вводили санкції.

Про це президент України Володимир Зеленський висловився на спільному брифінгу з Ангелою Меркель.

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Брифінг відбувся у Берліні 18 червня за результатами зустрічі українського президента та канцлера Німеччини.

Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна,

– сказав Зеленський.

"Подивіться на Крим, який з туристичного краю і природної перлини перетворився у справжній військовий табір", – наголосив український глава держави.

Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки – у матеріалі 24 каналу.