Що Зеленський скаже Путіну під час зустрічі: зізнання президента
Президент України Володимир Зеленський переконує, що зустрівши господаря Кремля Володимира Путіна, він нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбасу.
Як наголосив український гарант у коментарі німецькому виданню Bild, Донбас і Крим – це Україна".
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Також Зеленський не вважає, що Крим Україна втратила назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.
Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. Він завжди був і залишається частиною України,
– додав президент.
Нещодавно Володимир Путін заявляв, що покладає надії на команду Зеленського, яка "зможе діяти енергійно та у напрямку відновлення взаємин між Україною та Росією".
"Взаємини між країнами буде неминуче відновлено, попри відносини між елітами", – додав цинічно він.
Крім того, господар Кремля вважає, що потрібен час, аби у Кремлі зрозуміли, який із Зеленського буде президент.
Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко,
– каже політик.
Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що досі у Росії немає розуміння, як український гарант буде ставитися до питання мінських угод і війни на Донбасі. Саме тому, за його словами, Путін зараз займає вичікувальну позицію.
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