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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Що Зеленський скаже Путіну під час зустрічі: зізнання президента

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба Президента України

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що зустрівши господаря Кремля Володимира Путіна, він нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбасу.

      Як наголосив український гарант у коментарі німецькому виданню Bild, Донбас і Крим – це Україна".

      Варто взяти до уваги: Офіційний візит Зеленського до Парижа: про що президент України домовився з Макроном

      Також Зеленський не вважає, що Крим Україна втратила назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

      Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. Він завжди був і залишається частиною України,
      – додав президент. 

      Нещодавно Володимир Путін заявляв, що покладає надії на команду Зеленського, яка "зможе діяти енергійно та у напрямку відновлення взаємин між Україною та Росією".

      "Взаємини між країнами буде неминуче відновлено, попри відносини між елітами", – додав цинічно він.

      Крім того, господар Кремля вважає, що потрібен час, аби у Кремлі зрозуміли, який із Зеленського буде президент.

      Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко,
      – каже політик.

      Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що досі у Росії немає розуміння, як український гарант буде ставитися до питання мінських угод і війни на Донбасі. Саме тому, за його словами, Путін зараз займає вичікувальну позицію.

      якими ще заявами щодо росії відзначався володимир зеленський:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія Новини Криму
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