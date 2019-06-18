Що Зеленський скаже Путіну під час зустрічі: зізнання президента

Президент України Володимир Зеленський переконує, що зустрівши господаря Кремля Володимира Путіна, він нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбасу.

Як наголосив український гарант у коментарі німецькому виданню Bild, Донбас і Крим – це Україна".

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Також Зеленський не вважає, що Крим Україна втратила назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. Він завжди був і залишається частиною України,

– додав президент.

Нещодавно Володимир Путін заявляв, що покладає надії на команду Зеленського, яка "зможе діяти енергійно та у напрямку відновлення взаємин між Україною та Росією".

"Взаємини між країнами буде неминуче відновлено, попри відносини між елітами", – додав цинічно він.

Крім того, господар Кремля вважає, що потрібен час, аби у Кремлі зрозуміли, який із Зеленського буде президент.

Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко,

– каже політик.

Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що досі у Росії немає розуміння, як український гарант буде ставитися до питання мінських угод і війни на Донбасі. Саме тому, за його словами, Путін зараз займає вичікувальну позицію.