Потрібен час, – Путін про адаптацію Зеленського до ролі президента

Президент Росії Володимир Путін прокоментував президентство Володимира Зеленського та згадав про свій досвід на початку керування РФ. Глава Кремля також висловив сподівання, що Зеленський зможе швидко увійти в роль президента України і почне показувати результати.

Президент країни-агресора зауважив в інтерв'ю телерадіокомпанії "МИР", що раніше він не давав жодних оцінок діяльності Зеленського, оскільки "поки ніякої діяльності немає".

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За словами Путіна, український президент лише розпочинає роботу на посаді глави держави, і це "об'єктивна обставина", чому Кремль не міг коментувати його діяльність.

Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко,

– додав він.

Раніше Путін заявляв, що має надію на відновлення відносин Росії і України, а посприяти цьому може політика чинного президента України Володимира Зеленського. Останній, на думку лідера Кремля, має зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем України, зокрема в економічній і соціальних сферах.

Що каже Зеленський про Росію-агресора?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором.



Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.