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      Потрібен час, – Путін про адаптацію Зеленського до ролі президента

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      Путін прокоментував президентство Зеленського
      Путін прокоментував президентство Зеленського / Колаж 24 каналу

      Президент Росії Володимир Путін прокоментував президентство Володимира Зеленського та згадав про свій досвід на початку керування РФ. Глава Кремля також висловив сподівання, що Зеленський зможе швидко увійти в роль президента України і почне показувати результати.

      Президент країни-агресора зауважив в інтерв'ю телерадіокомпанії "МИР", що раніше він не давав жодних оцінок діяльності Зеленського, оскільки "поки ніякої діяльності немає".

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      За словами Путіна, український президент лише розпочинає роботу на посаді глави держави, і це "об'єктивна обставина", чому Кремль не міг коментувати його діяльність.

      Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко,
      – додав він.

      Раніше Путін заявляв, що має надію на відновлення відносин Росії і України, а посприяти цьому може політика чинного президента України Володимира Зеленського. Останній, на думку лідера Кремля, має зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем України, зокрема в економічній і соціальних сферах.

      Що каже Зеленський про Росію-агресора?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором.

      Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Україна – Росія Президент України
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