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      Путін анонсував "неодмінне" відновлення стосунків між Україною та Росією

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Президент Російської Федерації Володимир Путін висловив надію на відновлення відносин Росії і України та додав, що посприяти цьому може політика чинного президента України Володимира Зеленського.

      Таку думку президент РФ висловив в ефірі російського телебачення. Він розкритикував попередню владу за "русофобію" та висловив сподівання, що "нова українська влада не стане на шлях таких ідей для виправдання внутрішніх проблем в країні".

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      Сподіваюся, що нове керівництво позбавлене таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, надану народом України новообраному президенту,
      – сказав Путін.

      Він також додав, що покладає надії на команду Зеленського, яка "зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією".

      Путін додав, що, на його думку, Зеленському необхідно зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем України, зокрема в економічній і соціальних сферах. Він знову згадав про "братні народи" цинічно заявивши, що "відносини між країнами будуть неминуче відновлені попри відносини між елітами".

      Раніше у команді Володимира Зеленського повідомляли, що розглядають питання щодо винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією.

      У Кремлі тоді заявили, що референдум щодо мирних домовленостей з Росією є внутрішньою справою України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Володимир Зеленський
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