Путін анонсував "неодмінне" відновлення стосунків між Україною та Росією

Президент Російської Федерації Володимир Путін висловив надію на відновлення відносин Росії і України та додав, що посприяти цьому може політика чинного президента України Володимира Зеленського.

Таку думку президент РФ висловив в ефірі російського телебачення. Він розкритикував попередню владу за "русофобію" та висловив сподівання, що "нова українська влада не стане на шлях таких ідей для виправдання внутрішніх проблем в країні".

Вам також буде цікаво як Путін прокоментував можливість об'єднання Росії та Білорусі

Сподіваюся, що нове керівництво позбавлене таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, надану народом України новообраному президенту,

– сказав Путін.

Він також додав, що покладає надії на команду Зеленського, яка "зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією".

Путін додав, що, на його думку, Зеленському необхідно зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем України, зокрема в економічній і соціальних сферах. Він знову згадав про "братні народи" цинічно заявивши, що "відносини між країнами будуть неминуче відновлені попри відносини між елітами".

Раніше у команді Володимира Зеленського повідомляли, що розглядають питання щодо винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією.

У Кремлі тоді заявили, що референдум щодо мирних домовленостей з Росією є внутрішньою справою України.