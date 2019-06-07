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      Путін прокоментував можливість об'єднання Росії та Білорусі

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      Путін прокоментував можливість об'єднання Росії та Білорусі
      Путін прокоментував можливість об'єднання Росії та Білорусі / РИА Новости

      Володимир Путін переконує, що наразі немає жодних підстав для того, аби говорити про об'єднання Білорусі з Росією. Він зазначає, що ставиться до цього питання "із розумінням та повагою".

      У Кремля наразі немає таких планів, про це президент Росії заявив на економчному форумі у Петербурзі, пишуть росЗМІ.

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      Так, Путін спростував можливе об'єднання Росії і Білорусі до закінчення свого президентського терміну – 2024 року.

      Ми ставимося до цього з розумінням і повагою. Так склалося, що ми живемо в різних країнах... Сьогодні немає жодних підстав для державного об'єднання. У нас немає таких планів, цілей,
      – стверджує він.

      Путін наголосив, що ще "багато чого не зроблено" із договору про Союзну державу. Очільник Кремля додав, що обговорював із президентом Білорусі Олександром Лукашенко можливості розвитку "в цьому у напрямку в нових умовах". За його словами, дискусія була "абсолютно конструктивною і товариською".

      Зазначимо, розмови про об'єднання Білорусі і Росії наробили чимало галасу, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.

      Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Водночас президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять Росія та Білорусь. 

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін
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