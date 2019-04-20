Лукашенко пригрозив прокляттям потенційним загарбникам Білорусі, але потім передумав

Білоруський лідер Олександр Лукашенко просить російських політиків не страждати через його останні заяви щодо зазіхань на територіальну цілісність країни та різку відсіч.

Спочатку Лукашенко пригрозив усім охочим порушити суверенітет "прокляттям", а тепер відзначає роль Росії у збереженні Білорусі, пише БелТА.

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Так, Олександр Лукашенко заявив, що незалежні білоруси дадуть потужну відповідь кожному, хто зазіхне на цілісність їхньої країни. Ті ж, хто наважиться знищити "Білорусь", за словами білоруського лідера, будуть прокляті.

Така заява Лукашенка прогнозовано неабияк здивувала російських політиків. Тому він вирішив пояснити свої слова, аби його "зрозуміли правильно".

Даремно страждають деякі політики, особливо в Росії. Я отримав всю цю інформацію:" Ах, це проти Росії". Фрази ці були спрямовані проти тих, хто спробує це зробити. Це по-перше. По-друге, наскільки я розумію, щиро кажу, Росія – це, можна сказати, опора і нашого суверенітету,

– сказав він.

Після цього Лукашенко додав, що "якщо щось станеться, то вони з Росією будуть в окопах разом".

"Тому не треба страждати деяким в Росії політикам і сприймати у свій бік ці фрази, ніби вони адресовані Росії", – стверджує білоруський лідер.

При цьому Лукашенко пояснив, що його висловлювання стосується двох аспектів: внутрішнього і зовнішнього. За його словами, внутрішній аспект пов'язаний з припущеннями про те, що нібито Лукашенко або ще хтось хочуть Білорусію включити до складу іншої держави.

Якщо Лукашенко це зробить, він буде проклятий народом. Це стосувалося внутрішньої сторони питання. Що стосується зовнішньої, то історія знає, скільки було випадків, коли силою ту чи іншу державу включали до складу іншої держави. Тому це був і зовнішній акцент, що якщо хтось посміє – отримає відсіч,

– заявив президент Білорусі.

Що насправді відбувається між Росією та Білоруссю?У той час, як у Росії час від час згадують можливе об'єднання країн, Олександр Лукашенко все заперечує. Президент Білорусі називає такі розмови "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється. Хоча Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що, як і раніше, підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначними у правах.