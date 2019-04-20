Лукашенко пригрозил проклятием потенциальным захватчикам Беларуси, но потом передумал

Белорусский лидер Александр Лукашенко просит российских политиков не страдать из-за его последних заявлений относительно посягательств на территориальную целостность страны и резкий отпор.

Сначала Лукашенко пригрозил всем желающим нарушить суверенитет "проклятием", а теперь отмечает роль России в сохранении Беларуси, пишет БелТА.

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Так, Александр Лукашенко заявил, что независимые белорусы дадут мощный ответ каждому, кто посягнет на целостность их страны. Те же, кто осмелится уничтожить "Беларусь", по словам белорусского лидера, будут прокляты.

Такое заявление Лукашенко прогнозируемо изрядно удивило российских политиков. Поэтому он решил пояснить свои слова, чтобы его "поняли правильно".

Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: "Ах, это против России". Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия – это, можно сказать, опора и нашего суверенитета,

– сказал он.

После этого Лукашенко добавил, что "если что-то случится, то они с Россией будут в окопах вместе".

"Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и воспринимать в свою сторону эти фразы, будто они адресованы России", – утверждает белорусский лидер.

При этом Лукашенко пояснил, что его высказывание касается двух аспектов: внутреннего и внешнего. По его словам, внутренний аспект связан с предположениями о том, что якобы Лукашенко или еще кто-то хотят Белоруссию включить в состав другого государства.

Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса. Что касается внешней, то история знает, сколько было случаев, когда силой ту или иную державу включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет – получит отпор,

– заявил президент Беларуси.

Что на самом деле происходит между Россией и Беларусью?В то время, как в России время от времени вспоминают возможное объединение стран, Александр Лукашенко все отрицает. Президент Беларуси называет такие разговоры "глупыми и притянутыми за уши". Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается. Хотя Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении отмечает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть равнозначными в правах.