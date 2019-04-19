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      Они будут прокляты, – Лукашенко о разговорах по разделу Беларуси

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      Беларусь невозможно уничтожить, – Лукашенко
      Беларусь невозможно уничтожить, – Лукашенко / Фото из открытых источников

      Независимые белорусы дают мощный ответ всякому, кто посягнет на целостность их страны. Все разговоры о возможном разделе или объединении Беларуси безосновательны.

      Беларусь невозможно разделить или уничтожить, подчеркнул белорусский президент Александр Лукашенко во время ежегодного послания к народу и парламенту, пишет "Интерфакс".

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      Он отметил, что его страну невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов.

      Тот, кто сегодня решится уничтожить Беларусь – президент, правительство или еще кто – они будут прокляты нашим белорусским народом,
      – сказал Лукашенко.

      Президент Беларуси отметил, что сейчас много "болтовни" о том, что Беларусь "куда-то включат, поделят и другое". Однако это невозможно, поскольку граждане родились в свободной и независимой стране.

      "А кто посмеет сделать это силой – они получат мощный  ответ от нашего народа, прежде всего тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", – добавил он.

      Россия и Беларусь намерены создать Союзное государство – связанные с этим разговоры распространяются все активнее. При этом в Кремле уверяют, что в углублении родства Москвы и Минска никаких сомнений нет.

      Что происходит между Россией и Беларусью?
      В то время, как в России время от время вспоминают возможное объединение стран, Александр Лукашенко все отрицает. Президент Беларуси называет такие разговоры "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается. Хотя Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Почти в каждой своем заявлении отмечает, что, как и раньше, поддерживает идею создания союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равнозначными в правах.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси
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