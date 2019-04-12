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      В Москве решили, что русский язык в Беларуси нужно защищать

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      В России хотят защищать свой язык в Беларуси
      В России хотят защищать свой язык в Беларуси / Фото из открытых источников

      В России обеспокоены тем, что их в Беларуси становится все меньше. Поэтому Министр культуры России Владимир Мединский попросил министра культуры Беларуси Юрия Бондаря защитить русский язык в стране.

      Российский министр считает, что в последнее время русский все чаще заменяют английским и белорусским, пишет ТАСС.

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      Он отметил, что в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что русский язык якобы пропадает с вывесок.

      На спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском. Я бы очень просил, чтобы эта важнейшая часть нашего культурного гуманитарного сотрудничества (защита русского языка – 24 канал) оказалась в фокусе министерства культуры (Беларуси – 24 канал),
      – сказал он.

      Российский министр убежден, что вопрос языка объединяет обе страны. Со своей стороны, Бондарь заверил, что русскому языку в Беларуси ничего не угрожает. Говорит, что население "воспитано на высоких идеалах русской культуры".

      "Наоборот, мы сегодня думаем над государственными программами по популяризации белорусского языка. Подавляющее большинство населения Беларуси говорит по-русски, воспитано на высоких идеалах русской литературы... Я не могу представить такой ситуации, когда русский язык будет чужим для белорусского народа и Беларуси", – отметил белорусский министр.

      В последнее время начали распространяться слухи о создании так называемого Союзного государства России и Беларуси. В Кремле утверждают, что в углублении родства Моквы и Минска никаких сомнений нет.

      Что происходит между Россией и Беларусью?
      Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается. Хотя Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Почти в каждой своем заявлении отмечает, что, как и раньше, поддерживает идею создания союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равнозначными в правах.

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      Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси
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