Беларусь не побоялась опыта Украины и озвучила намерения относительно языка

В стране понимают, что необходимо культивировать белорусский язык и "защищать свою идентичность". Однако делать это надо без давления, начиная с пропаганды языка в информационном пространстве.

Надо признать, что национальный язык – одна из основ национальной самоидентификации любого народа, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, сообщает TUT.by.

Читайте также: Как на украинскую символику реагируют в Беларуси

"Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из ее основ – язык. Культивировать, пропагандировать, применять – об этом говорится", – сказал он.

Молодежь Белоруссии начинает возвращаться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи, чтобы "укрепляться как нация и как народ". Однако, по словам Зася, "насаждать белорусский язык" не стоит. Нужно сделать так, что бы язык стал модным и популярным.

На вопрос, не побоятся ли белорусские власти популяризировать свою речь с учетом опыта Украины, он ответил, что не побоятся.

Не ресурсом каким-то административным, обязывая или продавливая. Надо стимулировать, поощрять, создавать условия, чтобы применение языка расширялось,

– отметил Зась.

Белорусский политик также добавил, что необходимо начать с пропаганды языка в информационном пространстве.

"Чтобы в тех же СМИ звучал белорусский язык, наши песни, наше искусство пропагандировалось. И чтобы люди, дети, допустим, считали модным наш белорусский национальный костюм", – пояснил политик.

А тем временем разговоры о сближении России и Беларуси не стихают. Обе страны активно прорабатывают возможности создания "Союзного государства", хотя белорусский лидер Александр Лукашенко регулярно выражает опасения относительно чрезмерной навязчивости России.

Что происходит между Россией и Беларусью?Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.



Хотя Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении отмечает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть равнозначными в правах.