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      Білорусь не побоялась досвіду України і озвучила наміри щодо мови

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      Білорусь має намір популяризувати свою мову з урахуванням досвіду України
      Білорусь має намір популяризувати свою мову з урахуванням досвіду України / Фото з відкритих джерел

      У країні розуміють, що необхідно культивувати білоруську мову та"захищати свою ідентичність". Однак робити це треба без тиску, розпочинаючи із пропагування мови в інформаційному просторі.

      Треба визнати, що національна мова – одна з основ національної самоідентифікації будь-якого народу, заявив держсекретар Ради безпеки Білорусії Станіслав Зась, повідомляє TUT.by.

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      "Якщо ми говоримо про захист своєї ідентичності, ми повинні культивувати одну з його основ – мову. Культивувати, пропагувати, застосовувати – про це йдеться", – сказав він.

      Молодь Білорусії починає повертатися до білоруської мови і використовувати її в розмовній мові, аби "зміцнюватись як нація і як народ". Однак, за словами Зася, "насаджувати білоруську мову" не варто. Потрібно зробити так, що б мова стала модною і популярною.

      На запитання, чи не побоїться білоруська влада популяризувати свою мову з урахуванням досвіду України, він відповів, що не побоїться.

      Не ресурсом якимось адміністративним, зобов'язуючи або продавлюючи. Треба стимулювати, заохочувати, створювати умови, щоб застосування мови розширювалося,
      – наголосив Зась.

      Білоруський політик також додав, що необхідно почати із пропагування мови в інформаційному просторі.

      "Щоб в тих же ЗМІ звучала білоруська мова, наші пісні, наше мистецтво пропагувалося. І щоб люди, діти, припустимо, вважали модним наш білоруський національний костюм", – пояснив політик.

      а тим часом розмови про зближення Росії та Білорусі не стихають. Обидві країни активно пропрацьовують можливості створення "Союзної держави", хоча білоруський лідер Олександр Лукашенко регулярно висловлює побоювання щодо надмірної нав'язливості Росії.

      Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Хоча Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що, як і раніше, підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначними у правах.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Білорусі мовне питання
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