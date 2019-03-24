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      Як на українську символіку реагують у Білорусі

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      У Мінську люди часто усміхались, коли бачили синьо-жовту стрічку на рюкзаку білоруського студента
      У Мінську люди часто усміхались, коли бачили синьо-жовту стрічку на рюкзаку білоруського студента / Spektr.by

      Громадяни Білорусі ставляться до України здебільшого або з симпатією, або нейтрально. Вони майже не сприйнятливі до російської пропаганди, свідчать результати соціального експерименту в Мінську.

      Експеримент полягав у тому, що білоруський студент Сергій Грудницький прикріпив на свій рюкзак синьо-жовту стрічку та розгулював із ним у Мінську. Хлопець зіткнувся з агресією лише кілька разів – зі старшим поколінням, що дивиться телевізор, повідомляє Spektr.by.

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      Грудницький розповів, що більшість незнайомців гадали, що хлопець – турист з України. Рідше хлопця вважали біженцем або іноземним студентом.

      "В університеті до цього прояву моєї громадянської позиції поставилися більш ніж спокійно: жоден викладач не зробив зауваження щодо носіння елементів іншої нації", – зауважив Грудницький.

      А білоруські продавчині, побачивши синьо-жовту стрічку, пропонували товари українських виробників. Майже кожна друга продавчиня вказувала на вироби популярної шоколадної фабрики, а одна навіть зізналася, що "хоч цей шоколад і від ворогів Росії, але смачніший, ніж російський".

      Реакція перехожих на вулицях Мінська була найрізноманітнішою. Молодь не забула крикнути у спину: "Слава Україні!",
      – розповів білоруський студент.

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      А люди похилого віку замість гасел іноді вигукували прокльони. Так, на платформі метро до хлопця підійшов чоловік середніх років і поцікавився, з якою метою рюкзак доповнює жовто-блакитна деталь.

      "Коли я пояснив свою позицію, він почав вимагати зняти українську стрічку, а на її місце повісити "георгіївську". Остання, до слова, бовталася на його сумці, тому, крім слів, чоловік зміг ще й продемонструвати її. Щоб не посилювати ситуацію, я спокійно кивнув і відійшов у сторону", – розповів Грудницький.

      До слова, в Україні законом заборонене виготовлення та пропаганда "георгіївської стрічки". Адже з 2014 року стрічку використовували "сили самооборони Криму" та проросійські сепаратисти в Україні, тож "георгіївська стрічка" стала символом сепаратизму в Україні.

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      Теги: Новини України Новини Білорусі Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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