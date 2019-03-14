Прапор України вивісили в окупованому Донецьку

Над мікрорайоном Мирний у тимчасово окупованому Росією Донецьку замайорів український прапор.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.

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Зокрема, один з жителів мікрорайону Мирний, де невідомі патріоти вивісили прапор України, повідомив у Twitter, що місцеві "правоохоронці" зараз проводять обшуки.

Але прапор поки не знімають – біля основи флагштоку виявили пакунок, тож остерігаються, що там може бути вибухівка.

В Донецке подняли флаг Украины, - ФОТО



Под знамя положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять синежелтый стяг. #Донецк #флаг_Украины pic.twitter.com/lLOE5E8FFQ — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) 14 марта 2019 г.

До слова, 28 червня 2018 року на День Конституції України в Донецьку також вивісили український прапор.



Прапор України в Донецьку 28 червня 2018 року