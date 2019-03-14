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      Прапор України вивісили в окупованому Донецьку

      736 Читать новость на русском
      Прапор України у Донецьку
      Прапор України у Донецьку / Соцмережі

      Над мікрорайоном Мирний у тимчасово окупованому Росією Донецьку замайорів український прапор.

      Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.

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      Зокрема, один з жителів мікрорайону Мирний, де невідомі патріоти вивісили прапор України, повідомив у Twitter, що місцеві "правоохоронці" зараз проводять обшуки.

      Але прапор поки не знімають – біля основи флагштоку виявили пакунок, тож остерігаються, що там може бути вибухівка.

      До слова, 28 червня 2018 року на День Конституції України в Донецьку також вивісили український прапор. 

      Донецьк
      Прапор України в Донецьку 28 червня 2018 року

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Донецька Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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