Прапор України вивісили в окупованому Донецьку
Над мікрорайоном Мирний у тимчасово окупованому Росією Донецьку замайорів український прапор.
Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.
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Зокрема, один з жителів мікрорайону Мирний, де невідомі патріоти вивісили прапор України, повідомив у Twitter, що місцеві "правоохоронці" зараз проводять обшуки.
Але прапор поки не знімають – біля основи флагштоку виявили пакунок, тож остерігаються, що там може бути вибухівка.
До слова, 28 червня 2018 року на День Конституції України в Донецьку також вивісили український прапор.
Прапор України в Донецьку 28 червня 2018 року
Джерело: 24 канал
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