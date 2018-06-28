У Донецьку в День Конституції вивісили український прапор
У четвер, 28 червня, в День Конституції України, в окупованому Донецьку невідомі встановили синьо-жовтий прапор на даху багатоповерхового будинку.
Відповідне фото опубліковане на Twitter-сторінці користувача hochu#domoy.
"Український Донецьк вітає всіх з Днем Конституції!, – мовиться в підписі до фото.
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До слова, 9 травня чималий український прапор запустили зі Світлодарська у небо над окупованою Горлівкою.
Джерело: 24 канал
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