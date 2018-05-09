У небі над окупованою Горлівкою з’явився український прапор: відео
У небо над окупованою Горлівкою зі Світлодарська 9 травня запустили чималий український прапор.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Національний український стяг розміром 10х6 метрів запустили над територією окупованої Горлівки волонтери, військовослужбовці Об’єднаних сил, мешканці та школярі Світлодарська.
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Джерело: 24 Канал
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