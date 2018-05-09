В небе над оккупированной Горловкой появился украинский флаг: видео
В небо над оккупированной Горловкой со Светлодарска 9 мая запустили большой украинский флаг.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска.
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Источник: 24 Канал
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