В небе над оккупированной Горловкой появился украинский флаг: видео

Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В небо над оккупированной Горловкой со Светлодарска 9 мая запустили большой украинский флаг.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter