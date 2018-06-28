В Донецке в День Конституции вывесили украинский флаг
В четверг, 28 июня, в День Конституции Украины, в оккупированном Донецке неизвестные установили сине-желтый флаг на крыше многоэтажного дома.
Соответствующее фото опубликовано на Twitter-странице пользователя hochu#domoy.
"Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!, – говорится в подписи к фото.
Читайте также: День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
К слову, 9 мая большой украинский флаг запустили из Светлодарска в небо над оккупированной Горловкой.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии