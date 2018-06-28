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22:53, 26 июня
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В Донецке в День Конституции вывесили украинский флаг

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В Донецке вывесили украинский флаг
В Донецке вывесили украинский флаг / Фото из свободных источников

В четверг, 28 июня, в День Конституции Украины, в оккупированном Донецке неизвестные установили сине-желтый флаг на крыше многоэтажного дома.

Соответствующее фото опубликовано на Twitter-странице пользователя hochu#domoy.

"Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!, – говорится в подписи к фото.

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К слову, 9 мая большой украинский флаг запустили из Светлодарска в небо над оккупированной Горловкой.

 

Теги: Новости Украины Новости Донецка Конституция Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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