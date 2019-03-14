Флаг Украины вывесили в оккупированном Донецке

Над микрорайоном Мирный во временно оккупированном Россией Донецке взвился украинский флаг.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

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В частности, один из жителей микрорайона Мирный, где неизвестные патриоты вывесили флаг Украины, сообщил в Twitter, что местные "правоохранители" сейчас проводят обыски.

Но флаг пока не снимают – у основания флагштока обнаружили пакет, поэтому опасаются, что там может быть взрывчатка.

В Донецке подняли флаг Украины, - ФОТО



Под знамя положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять синежелтый стяг. #Донецк #флаг_Украины pic.twitter.com/lLOE5E8FFQ — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) 14 марта 2019 г.

К слову, 28 июня 2018 года на День Конституции Украины в Донецке также вывесили украинский флаг.



Флаг Украины в Донецке 28 июня 2018 года