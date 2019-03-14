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      Флаг Украины вывесили в оккупированном Донецке

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      Флаг Украины в Донецке
      Флаг Украины в Донецке / Соцсети

      Над микрорайоном Мирный во временно оккупированном Россией Донецке взвился украинский флаг.

      Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

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      В частности, один из жителей микрорайона Мирный, где неизвестные патриоты вывесили флаг Украины, сообщил в Twitter, что местные "правоохранители" сейчас проводят обыски.

      Но флаг пока не снимают – у основания флагштока обнаружили пакет, поэтому опасаются, что там может быть взрывчатка.

      К слову, 28 июня 2018 года на День Конституции Украины в Донецке также вывесили украинский флаг.

      Донецьк
      Флаг Украины в Донецке 28 июня 2018 года

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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