Военные сбили на Донбассе вражеский беспилотник и указали на подлость боевиков: фото

Украинские защитники сбили беспилотник оккупантов вблизи поселка Водяное на Донбассе. Так, на Мариупольском направлении противник для разведки использовал квадрокоптер "Фантом-4".

Пророссийские боевики на Донбассе используют "весеннее перемирие" для того, чтобы всеми возможными средствами вести разведку. О таком коварстве врага сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

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Так, противник пытался использовать беспилотник на Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений ООС.

Сбили современный квадрокоптер оккупантов вблизи Водяного. Технику уже передали специалистам специальных подразделений для изучения собранной беспилотником информации, в частности, и о прежних владельцах.

Отметим, это не единичный случай использования пророссийскими боевиками беспилотников для шпионажа. В последнее время случаи использования такой техники врагом значительно участились. В частности, в начале января украинские военные вообще уничтожили такой аппарат вблизи режимного объекта ВСУ.