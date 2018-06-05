Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе: обнародованы фото
Утром 5 июня украинские военные сбили российский беспилотник вблизи населенного пункта Бахмут на оккупированном Донбассе.
Об этом информирует штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10",
– говорится в сообщении.
Отмечается, что усовершенствованная система управления дала украинским защитникам возможность уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель.
Источник: 24 канал
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