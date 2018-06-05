Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі: оприлюднені фото

Вранці 5 червня українські військові збили російський безпілотник поблизу населеного пункту Бахмут на окупованому Донбасі.

Про це інформує штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва "Орлан-10",

– йдеться у повідомленні.