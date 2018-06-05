Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі: оприлюднені фото
Вранці 5 червня українські військові збили російський безпілотник поблизу населеного пункту Бахмут на окупованому Донбасі.
Про це інформує штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.
Читайте також: Українські бійці ліквідували проросійського бойовика на Донбасі
Підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва "Орлан-10",
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що удосконалена система управління дала українським оборонцям змогу зменшити час на прийняття рішення та знищити ворожу повітряну ціль.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі