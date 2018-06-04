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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українські бійці ліквідували проросійського бойовика на Донбасі

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Українські захисники знищили окупанта на Донбасі
Українські захисники знищили окупанта на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Минулої доби, 3 червня, російські-окупаційні війська продовжували порушували режим припинення вогню, та обстрілювали позиції Збройних сил з важкого озброєння. Втрат серед українських військових немає, водночас бійці знищили одного окупанта.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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3 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське. Російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння – артилерії калібром 122мм та мінометів калібром 120мм і 82мм,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Окрім того, окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Зокрема, ввечері 3 червня, вони з гармат калібру 152мм обстріляли населений пункт Талаківка, випустивши по ньому не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає. 

"Під час бойових дій минулої доби у складі Об’єднаних сил втрат немає. За даними розвідки, противник поніс втрати: одного окупанта знищено", – додали у прес-центрі ООС.

Вже сьогодні, 4 червня близько 04:30 противник застосував 82мм міномети в районі населеного пункту Зайцеве та на такі провокаційні дії отримав адекватну відповідь.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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