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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Проросійські бойовики захопили у полон двох бійців 14-ї механізованої бригади

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Проросійські бойовики захопили у полон двох українських бійців
Проросійські бойовики захопили у полон двох українських бійців / Ілюстративне фото

Диверсійно-розвідувальна група проросійських бойовиків захопила у полон на Донбасі двох бійців 14 механізованої бригади. Сталося це ще 26 травня і впродовж тижня нічого не було відомо про долю українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба підрозділу у Facebook.

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"26 травня двох наших військовослужбовців під час їхнього висування до передового спостережного посту було підло захоплено диверсійно-розвідувальною групою противника", – йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначають, що впродовж тижня про бійців не надходило жодної інформації.

Цей час був використаний для шаленого психологічного тиску, а, можливо, й фізичного, на наших бійців. Як результат було зроблено кілька відеоматеріалів за участю цих військовослужбовців,
– кажуть у прес-службі бригади.

Зазначається, що згідно з інформацією, яку оприлюднюють ЗМІ однієї з псевдореспублік, у записаних відеороликах "полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема".

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"Дешеві зрежисовані ворожі телесюжети та так званий брифінг чітко свідчить, що на військовослужбовців ЗСУ чиниться сильний психологічний, і не виключено, фізичний тиск. Перебуваючи під ним, полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема", – зазначають у бригаді.

Командування бригади робить усе можливе для визволення військовослужбовців із полону,
– зазнчають у 14 механізованій бригаді. 


 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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