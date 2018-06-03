"Джавеліни" – це добре, але цього Україні не вистачить, – міжнародник

У Володимира Путіна немає жодних аргументів, щоб іти на поступки в питанні вирішення конфлікту на Донбасі. Тому після Чемпіонату світу з футболу, що пройде в Росії, варто очікувати, що ситуація на сході загостриться.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Класика жанру ще від Гітлера, яка притаманна Росії: проводимо олімпіаду/чемпіонат, а потім розпочинаємо експансію на Донбасі. Протиракетні американські комплекси "Джавелін" – добре, але треба підвищувати рівень Збройних сил, розвивати ВПК і готуватися до серйозних випробувань,

– зауважує Друзенко.

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Однак, за його словами, на повномасштабний наступ на Донбасі Путін не піде. Втім, з іншого боку, в Путіна немає жодних аргументів, щоб іти на поступки.

"Російська економіка адаптувалася до санкцій. Це видно по всім цифрам. Для сільського господарства санкції навіть стали стимулом для підняття внутрішнього виробництва. Нових більш потужних санкцій ЄС не вводитиме – а це головний торгівельний партнер Росії. Аби вдалося втримати нинішні. Тому переконливих аргументів для того, щоб Путін змінив свою агресивну політику – немає", – підкреслює Геннадій Друзенко.

Міжнародник також зазначає, що не варто сподіватися, що хтось за дипломатичними столами за нас щось вирішить. П’ятий рік війни показує, що ми не зробили найелементарнішого – не досягли простого припинення обстрілів попри більше двадцяти оголошень перемир’я. Як наголошує Друзенко, ганебно слухати, коли Порошенко постійно повторює, що немає військового вирішення конфлікту. Немає виключно військового вирішення, але точно немає вирішення конфлікту без військової складової, переконаний фахівець.

Нагадаємо, остатні тижні відбувається ескалація напруження, внаслідок чого загинули мирні жителі – сім´я в Троїцьку і 15-річна дівчина з Торецька. Порошенко заявив, що проросійські бойовики намагаються вести наступальні операції, В Міністерстві оборони України заявили, що російські окупаційні сили на Донбасі планують захоплення в полон українських військовослужбовців. Задля цього командування бойовиків посилює розвідувально-диверсійну та контрснайперську роботу.



Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив про необхідність "зафіксувати на папері так звану "формулу Штайнмайєра" про наділення Донбасу особливим статусом, про набрання законом про особливий статус чинності в контексті проведення виборів". 29 травня президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, який представляє близьку до Росії соціал-демократичну партію, перебував з візитом в Києві.