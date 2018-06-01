У Міноборони розповіли про підготовку бойовиків до захоплення в полон українських військових

Російські окупаційні сили на Донбасі планують захоплення в полон українських військовослужбовців. Задля цього командування бойовиків посилює розвідувально-диверсійну та контрснайперську роботу.

Про це на брифінгу 1 червня розповів речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк із посиланням на інформацію розвідки.

Окрім цього, проросійські бойовики активізували застосування снайперських розрахунків задля збільшення втрат особового складу у передових підрозділах ЗСУ.

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В Міноборони також зазначили, що водночас, внаслідок відведення противником з передової окремих підрозділів, укомплектованих переважно російськими військовослужбовцями, спостерігається зростання кількості злочинів, скоєних ними проти місцевого населення.

Зокрема, 31 травня в районі населеного пункту Сентянівка під час суперечки з місцевими жителями було вбито одного з проросійських бойовиків, а саме "військовослужбовця" 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) так званого другого армійського корпсусу російсько-окупаційних військ. Зазначається, що окупаційне командування робить все можливе, щоб приховати цю подію.