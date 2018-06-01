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В Минобороны рассказали о подготовке боевиков к захвату в плен украинских военных

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Пророссийские боевики на Донбассе планируют брать в плен украинских военных
Пророссийские боевики на Донбассе планируют брать в плен украинских военных / Korupciya.com

Российские оккупационные силы на Донбассе планируют захват в плен украинских военнослужащих. Для этого командование боевиков усиливает разведывательно-диверсионную и контрснайперскую работу.

Об этом на брифинге 1 июня рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию разведки.

Кроме этого, пророссийские боевики активизировали применение снайперских расчетов для увеличения потерь личного состава в передовых подразделениях ВСУ.

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В Минобороны также отметили, что в то же время, вследствие отвода противником с передовой отдельных подразделений, укомплектованных преимущественно российскими военнослужащими, наблюдается рост количества преступлений, совершенных ими против местного населения.

В частности, 31 мая, в районе населенного пункта Сентяновка во время спора с местными жителями был убит один из пророссийских боевиков, а именно "военнослужащий" 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) так называемого второго армейского корпуса российско-оккупационных войск. Отмечается, что оккупационное командование делает все возможное, чтобы скрыть это событие.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины заложники Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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