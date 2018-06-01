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Почему обострилась ситуация на Донбассе: журналист рассказал о виновности Захарченко

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Ситуация на Донбассе обострилась из-за приказа Захарченко
Ситуация на Донбассе обострилась из-за приказа Захарченко / Фото из открытых источников

Ситуация на Донбассе обострилась из-за приказ главаря российских оккупационных сил Донбасса Александра Захарченко своим подчиненным поражать военную технику украинских военных в зоне боевых действий.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Оккупационное формирование пытается это так называемое "распоряжение" выполнять. Они наносят удары по заранее разведанным целям. Например, в районе Талаковки они нанесли удар по тыловому пункта управления. В районе Торецка пытались накрыть составе одной из механизированных бригад. Попали, правда, по лечебным учреждениям в городе. Это якобы возмездие за обстрел мирных кварталов", – рассказал Машовец.

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Журналист объяснил, что такие действия пророссийских боевиков является акцией информационно-пропагандистского характера, а не военного назначения.

"Эффекта от таких акций в военном плане никакого, они ничего этим не добиваются, результативность этих огневых налетов никакая", – отметил Машовец.

К слову, в течение 31 мая российские оккупационные силы осуществили 26 обстрелов на Донбассе, ранив при этом трех украинских военных. При этом сами пророссийские боевики тоже понесли потери.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе журналисты
Источник: 24 Канал
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