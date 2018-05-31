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Порошенко отверг два варианта достижения мира на Донбассе

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Порошенко отверг два варианта достижения мира на Донбассе
Порошенко отверг два варианта достижения мира на Донбассе / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко исключил как варианты для достижения мира на Донбассе вероятность военного наступления и капитуляции.

Об этом он заявил 31 мая во время поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-служба президента.

"Я отбрасываю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми. Крайности по ура-патриотической идее авантюрного военного наступления, которое будет нуждаться в миллионах жизней украинских героев. И вторая идея – капитуляция. Мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю. Пока я президент – ни одного клочка украинской земли мы не отдадим никому", – подчеркнул Порошенко.

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Президент добавил, что первым шагом к достижению мира на Донбассе должно стать решение Совета безопасности ООН относительно миротворческой миссии.

"Почему это так важно? Только приходят на наше приглашение миротворцы со всего мира, российские оккупационные войска уходят из Украины. И дальше нам не надо никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро поймем друг друга. Если бы только не было государства-агрессора", – отметил глава государства.

К слову, ранее Петр Порошенко заявил, что противотанковые ракетные комплексы "Джавелін" будут применяться в зоне боевых действий на Донбассе только в случае полномасштабного наступления со стороны подконтрольных России боевиков.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Война на Донбассе Новости политики Миротворческий контингент ООН
Источник: 24 Канал
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