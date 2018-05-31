Тука рассказал о серьезной ловушке, которую Россия готовит Украине

Российская Федерация пытается завлечь Украину в ловушку, предлагая "прямые переговоры" Киева с несуществующими республиками на оккупированном Донбассе.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.

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"Кое-что о "прямых переговорах". 1. Эту идею постоянно проталкивает Кремль, продвигая тезис "нас_там_нет" и "на _Востоке_идет_гражданская_война".

2. Цель Кремля – повторить в Украине сценарий Приднестровья", – отметил чиновник.

Кроме того, заместитель министра назвал предложение "прямых переговоров" ловушкой России.

После начала "прямых переговоров", в следующую минуту Москва сделает "шаг в сторону": ну вот, теперь и договаривайтесь между собой! Выставив своих марионеток в качестве полноценной стороны переговоров, Кремль мгновенно займет позицию "наблюдателя и миротворца", снимая с себя любую ответственность!

– подчеркнул Тука.

По его словам, в таком случае Киеву придется иметь дело с "представителями", которые абсолютно ни на что не влияют.

"Обстрелы? Разговаривайте с "республиками"! Гибнет гражданское население? Разговаривайте с "республиками"! Экологическое бедствие? Разговаривайте с "республиками"! Поэтому, уважаемые, когда слышите призывы к "прямым переговорам", знайте – "говорит Москва"", – подытожил заместитель министра.

Напомним, накануне представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Украина будет вести переговоры о прекращении войны только с Россией, а не с несуществующими "республиками", как того активно требовали представители РФ и их марионетки из ОРДЛО на заседании в Минске.