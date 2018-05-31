Тука розповів про серйозну пастку, яку Росія готує Україні

Російська Федерація намагається заманити Україну в пастку, пропонуючи "прямі переговори" Києва з неіснуючими республіками на окупованому Донбасі.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

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"Дещо про "прямі переговори". 1. Цю ідею постійно проштовхує Кремль, просуваючи тезу "нас_там_нет" та "на _Востоке_идет_гражданская_война".

2. Мета Кремля – повторити в Україні сценарій Придністров'я", – зазначив чиновник.

Окрім того, заступник міністра назвав пропозицію "прямих переговорів" пасткою Росії.

Після початку "прямих переговорів", наступної хвилини Москва зробить "крок в сторону": ну ось, тепер і домовляйтеся між собою! Виставивши своїх маріонеток в якості повноцінної сторони переговорів, Кремль миттєво займе позицію "спостерігача та миротворця", знімаючи з себе будь-яку відповідальність!

– наголосив Тука.

За його словами, у такому випадку Києву доведеться мати справу з "представниками", які абсолютно ні на що не впливають.

"Обстріли? Розмовляйте з "рєспублікамі"! Гине цивільне населення? Розмовляйте з "рєспублікамі"! Екологічне лихо? Розмовляйте з "рєспублікамі"! Тож, шановні, коли чуєте заклики до "прямих переговорів", знайте – "говорит Москва"", – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, напередодні представниця України в ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Україна буде вести переговори щодо припинення війни лише з Росією, а не з неіснуючими "республіками", як того активно вимагали представники РФ і їхні маріонетки з ОРДЛО на засіданні у Мінську.