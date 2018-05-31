05:13
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
29°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Геращенко гнівно пояснила, чому переговорів з неіснуючими "республіками" не буде

1005 Читать новость на русском
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / facebook.com/iryna.gerashchenko

Україна буде вести переговори щодо припинення війни лише з Росією, а не з неіснуючими "республіками".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представниця України в ТКГ Ірина Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську.

Вона зазначила, що на переговорах, які відбулися 30 травня, представники РФ і їхні маріонетки з ОРДЛО особливо активно кричали про "прямі переговори республік і Києва".

Читайте також: Російська сторона відмовилась від переговорів про звільнення заручників, – Геращенко

"Читаю в стрічці, скільки екс-можновладців і "голубів миру" усіх можливих партійних кольорів воркують останніми днями про "прямі переговори". Яка мила одностайність. За цими "миротворчими меседжами" – позиція і гра Москви, це бажання Кремля перекласти з хворої голови на здорову, говорити про "громадянський конфлікт в Україні", – пояснила Геращенко.

Вона додала, що Україна в Мінську чітко заявила, що не буде вести перемовин з республіками, яких не існує, та не узаконюватиме їх таким чином.

Є український, окупований Росією, Донбас. Київ говоритиме з Москвою, ідеологом і спонсором війни на Донбасі, з окупантом, який має піти геть,
– додала нардеп.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Ірина Геращенко Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 травня, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
761
Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
30 травня, 22:01 Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
3403
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
5408
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 травня, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 1642
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
30 травня, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 346
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук