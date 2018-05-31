Геращенко гнівно пояснила, чому переговорів з неіснуючими "республіками" не буде

Україна буде вести переговори щодо припинення війни лише з Росією, а не з неіснуючими "республіками".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представниця України в ТКГ Ірина Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську.

Вона зазначила, що на переговорах, які відбулися 30 травня, представники РФ і їхні маріонетки з ОРДЛО особливо активно кричали про "прямі переговори республік і Києва".

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"Читаю в стрічці, скільки екс-можновладців і "голубів миру" усіх можливих партійних кольорів воркують останніми днями про "прямі переговори". Яка мила одностайність. За цими "миротворчими меседжами" – позиція і гра Москви, це бажання Кремля перекласти з хворої голови на здорову, говорити про "громадянський конфлікт в Україні", – пояснила Геращенко.

Вона додала, що Україна в Мінську чітко заявила, що не буде вести перемовин з республіками, яких не існує, та не узаконюватиме їх таким чином.

Є український, окупований Росією, Донбас. Київ говоритиме з Москвою, ідеологом і спонсором війни на Донбасі, з окупантом, який має піти геть,

– додала нардеп.