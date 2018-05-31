Геращенко гнівно пояснила, чому переговорів з неіснуючими "республіками" не буде

Україна буде вести переговори щодо припинення війни лише з Росією, а не з неіснуючими "республіками".

Об этом на своей странице в Facebook написала представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко по результатам очередного заседания в Минске.

Она отметила, что на переговорах, которые состоялись 30 мая, представители РФ и их марионетки с ОРДЛО особенно активно кричали о "прямых переговорах республик и Киева".

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"Читаю в ленте, сколько экс-чиновников и "голубей мира" всех возможных партийных цветов воркуют последние дни о "прямых переговорах". Какое милое единодушие. По этим "миротворческими посланиями" – позиция и игра Москвы, это желание Кремля переложить с больной головы на здоровую, говорить о "гражданском конфликте в Украине", – пояснила Геращенко.

Она добавила, что Украина в Минске четко заявила, что не будет вести переговоров с республиками, которых не существует.

Есть украинский, оккупированый Россией, Донбасс. Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти,

– добавила нардеп.