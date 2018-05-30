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Российская сторона отказалась от переговоров об освобождении заложников, – Геращенко

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Геращенко сообщила, что российская сторона отказалась от переговоров об освобождении заложников
Геращенко сообщила, что российская сторона отказалась от переговоров об освобождении заложников / Censor.net.ua

Представители России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров относительно освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко по результатам очередного заседания в Минске.

"Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян феерическая (дословно): Россия – не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских", – говорится в сообщении Геращенко.

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При этом представители России не ответили на вопрос, означает ли их позиция то, что РФ отказывается от защиты своих граждан.

 

Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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