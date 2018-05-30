Російська сторона відмовилась від переговорів про звільнення заручників, – Геращенко

Представники Росії в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів щодо звільнення українців у російських в'язницях і росіян в українських.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представниця України в ТКГ Ірина Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську.

"Ми ще раз звернулися до росіян з ініціативою звільнити ув'язнених українців до старту мундіалю. Позиція росіян феєрична (дослівно): Росія – не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема визволення українців у російських в'язницях і росіян в українських", – мовиться у повідомленні Геращенко.

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При цьому представники Росії не відповіли на питання, чи означає їх позиція те, що РФ відмовляється від захисту своїх громадян.