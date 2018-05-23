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Порошенко назвал условие, при котором Украина применит "Джавелины" на Донбассе

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Порошенко назвал условие, при котором Украина применит
Порошенко назвал условие, при котором Украина применит "Джавелины" на Донбассе / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предоставленные государству противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" будут применяться в зоне боевых действий на Донбассе только в случае полномасштабного наступления со стороны подконтрольных России боевиков.

Об этом глава государства сказал 23 мая во время выступления в Николаеве на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты Украины, сообщает "Укринформ".

Отметим, что 22 мая Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин", которые недавно официальному Киеву предоставили США.

"Использование" Джавелин "дает преимущества при выполнении задач по поражению вражеской бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава", – рассказал президент.

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Конечно, это сугубо оборонительное оружие, которое США предоставили Украине, будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Оно станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии,
– подчеркнул Порошенко.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 2 мая украинские военные перешли от теоретической к практической подготовке расчетов "Джавелин" на базе учебных центров ВСУ.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, летящих на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики Новости России Оружие Джавелин Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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