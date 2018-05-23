Порошенко назвав умову, за якої Україна застосує "Джавеліни" на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив, що надані державі протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" застосовуватимуться у зоні бойових дій на Донбасі лише у разі повномасштабного наступу зі сторони підконтрольних Росії бойовиків.

Про це глава держави сказав 23 травня під час виступу у Миколаєві на урочистостях з нагоди 100-річчя створення морської піхоти України, повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що 22 травня Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін", які нещодавно офіційному Києву надали США.

"Використання "Джавелінів" дає переваги під час виконання завдань з ураження ворожої бронетехніки і значно підвищує живучість наших протитанкових підрозділів, зменшує ризики втрат особового складу", – розповів президент.

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Звичайно, що ця суто оборонна зброя, яку США надали Україні, буде використовуватися лише у разі повномасштабного наступу з боку бойовиків, підконтрольних Російській Федерації, і не буде використовуватися для ескалації конфлікту на Донбасі. Вона стане додатковим фактором стримування російської агресії,

– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США скерували до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 2 травня українські військові перейшли від теоретичної до практичної підготовки розрахунків "Джавелін" на базі навчальних центрів ЗСУ.

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.