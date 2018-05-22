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"Надійно знищили усі цілі": з'явилися подробиці запуску "Джавелін" в Україні

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На полігоні Збройних Сил України відбулися випробування протитанкових керованих ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомляє прес-служба РНБО України.

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Українська "Стугна" та американський "Джавелін" точно і надійно знищили цілі,
– заявив Секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Зокрема, Турчинов додав, що для перевірки ефективності враження цілей "вогонь вівся не по макету, а по справжньому танку".

Нагадаємо, 22 травня президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін", які нещодавно офіційному Києву надали США.

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

Теги: Новини України Фотоновини Джавелін Збройні Сили України Олександр Турчинов РНБО Петро Порошенко Новини США
Джерело: 24 Канал
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