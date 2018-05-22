"Надежно уничтожили все цели": появились подробности запуска "Джавелин" в Украине

На полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

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Украинская "Стугна" и американский "Джавелин" точно и надежно уничтожили цели,

– заявил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

В частности, Турчинов добавил, что для проверки эффективности поражения целей "огонь велся не по макетам, а по-настоящему танку".

Напомним, 22 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин", которые недавно официальному Киеву предоставили США.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.