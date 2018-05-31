Порошенко відкинув два варіанти досягнення миру на Донбасі

Президент України Петро Порошенко виключив як варіанти для досягнення миру на Донбасі ймовірність військового наступу та капітуляції.

Про це він заявив 31 травня під час поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє прес-служба президента.

"Я відкидаю дві крайності на шляху до миру. Будь-які інші пропозиції є прийнятними. Крайнощі щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, який буде потребувати життів мільйонів українських героїв. І друга ідея – капітуляція. Мир на російських умовах, коли ми маємо подарувати українську землю. Поки я президент – жодного клаптику української землі ми не віддамо нікому", – наголосив Порошенко.

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Президент додав, що першим кроком до досягнення миру на Донбасі має стати рішення Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії.

"Чому це так важливо? Тільки-но приходять на наше запрошення миротворці з усього світу, то російські окупаційні війська ідуть геть з України. І далі нам не треба ніякої допомоги. Ми всередині України дуже швидко порозуміємось. Якби тільки не було держави-агресора", – зазначив глава держави.

До слова, раніше Петро Порошенко заявив, що протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" застосовуватимуться у зоні бойових дій на Донбасі лише у разі повномасштабного наступу зі сторони підконтрольних Росії бойовиків.