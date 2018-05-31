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Порошенко відкинув два варіанти досягнення миру на Донбасі

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Порошенко відкинув два варіанти досягнення миру на Донбасі
Порошенко відкинув два варіанти досягнення миру на Донбасі / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко виключив як варіанти для досягнення миру на Донбасі ймовірність військового наступу та капітуляції.

Про це він заявив 31 травня під час поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє прес-служба президента.

"Я відкидаю дві крайності на шляху до миру. Будь-які інші пропозиції є прийнятними. Крайнощі щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, який буде потребувати життів мільйонів українських героїв. І друга ідея – капітуляція. Мир на російських умовах, коли ми маємо подарувати українську землю. Поки я президент – жодного клаптику української землі ми не віддамо нікому", – наголосив Порошенко.

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Президент додав, що першим кроком до досягнення миру на Донбасі має стати рішення Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії.

"Чому це так важливо? Тільки-но приходять на наше запрошення миротворці з усього світу, то російські окупаційні війська ідуть геть з України. І далі нам не треба ніякої допомоги. Ми всередині України дуже швидко порозуміємось. Якби тільки не було держави-агресора", – зазначив глава держави.

До слова, раніше Петро Порошенко заявив, що протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" застосовуватимуться у зоні бойових дій на Донбасі лише у разі повномасштабного наступу зі сторони підконтрольних Росії бойовиків.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко ООН Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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