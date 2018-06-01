Чому загострилася ситуація на Донбасі: журналіст розповів про вину Захарченка

Ситуація на Донбасі загострилася через наказ ватажка російських окупаційних сил Донеччини Олександра Захарченка своїм підлеглим уражати військову техніку українських військових у зоні бойових дій.

Про це в інтерв’ю виданню "Апостроф" розповів військовий журналіст, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"Окупаційне формування намагається це так зване "розпорядження" виконувати. Вони завдають ударів по заздалегідь розвіданих цілях. Наприклад, у районі Талаківки вони завдали удару по тиловому пункту управління. В районі Торецька намагалися накрити склад однієї з механізованих бригад. Потрапили, щоправда, по лікувальних установах у місті. Це нібито відплата за обстріл мирних кварталів", – розповів Машовець.

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Журналіст пояснив, що такі дії проросійських бойовиків є акцією інформаційно-пропагандистського характеру, а не військового призначення.

"Ефекту від таких акцій у військовому плані жодного, вони нічого цим не домагаються, результативність цих вогневих нальотів ніяка", – зазначив Машовець.

До слова, протягом 31 травня російські окупаційні сили здійснили 26 обстрілів на Донбасі, поранивши при цьому трьох українських військових. При цьому самі проросійські бойовики теж зазнали втрат.