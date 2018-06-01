На Донбасі – складна ситуація: бойовики поранили 3 українських військових, проте зазнали втрат

Протягом четверга, 31 травня, бойові дії тривали на всій лінії фронту на Донбасі, тож ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася складною. Проте активна оборона позицій українськими військовими не дозволила проросійським бойовикам покращити тактичне положення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що в четвер російські окупаційні сили 7 разів застосовували заборонену мінськими угодами зброю, а саме міномети калібрів 120 та 82 міліметри, а також артилерію калібру 122 міліметри. Загалом за минулу добу проросійські бойовики здвйснили 26 обстрілів по позиціях сил ООС.

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У штабі наголосили, що 31 травня під час боїв поранення отримали троє українських військових.

При цьому, як сповістила українська розвідка, проросійські бойовики зазнали значних втрат. Так, загинули 2 окупантів, ще 2 отримали пораненні. Знищено 5 одиниць ворожої техніки, з них – 2 вантажних автомобілі з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 2 одиниці ЗУ-23-2 та 1 міномет.

У штабі уточнили, що на Луганському напрямку найактивніші бойові дії тривали в районі Новотошківського. На Донецькому напрямку – в районах Новоселівки другої та Кам'янки. На Маріупольському напрямку – в районах Чермалика, Павлополя та Водяного.

З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримували займані позиції,

– зазначили у штабі ООС, додавши, що ситуація залишається контрольованою.

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