На Донбассе – сложная ситуация: боевики ранили 3 украинских военных, однако понесли потери

В течение четверга, 31 мая, боевые действия продолжались на всей линии фронта на Донбассе, поэтому ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной. Однако активная оборона позиций украинскими военными не позволила пророссийским боевикам улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в четверг российские оккупационные силы 7 раз применяли запрещенное минскими соглашениями оружие, а именно минометы калибров 120 и 82 миллиметра, а также артиллерию калибра 122 миллиметра. В целом за прошедшие сутки пророссийские боевики совершили 26 обстрелов по позициям сил ООС.

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В штабе подчеркнули, что 31 мая во время боев ранения получили трое украинских военных.

При этом, как сообщила украинская разведка, пророссийские боевики понесли значительные потери. Так, погибли 2 оккупантов, еще 2 получили ранения. Уничтожено 5 единиц вражеской техники, из них – 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 2 единицы ЗУ-23-2 и 1 миномет.

В штабе уточнили, что на Луганском направлении самые активные боевые действия продолжались в районе Новотошкивского. На Донецком направлении – в районах Новоселовки второй и Каменки. На Мариупольском направлении – в районах Чермалика, Павлополя и Водяного.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции,

– отметили в штабе ООС, добавив, что ситуация остается контролируемой.

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