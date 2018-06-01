09:26
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 11°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
  • понедельник
    28°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

На Донбассе – сложная ситуация: боевики ранили 3 украинских военных, однако понесли потери

127 Читати новину українською
Ситуация на Донбассе: среди украинских военных есть раненые
Ситуация на Донбассе: среди украинских военных есть раненые / Zn.ua

В течение четверга, 31 мая, боевые действия продолжались на всей линии фронта на Донбассе, поэтому ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной. Однако активная оборона позиций украинскими военными не позволила пророссийским боевикам улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в четверг российские оккупационные силы 7 раз применяли запрещенное минскими соглашениями оружие, а именно минометы калибров 120 и 82 миллиметра, а также артиллерию калибра 122 миллиметра. В целом за прошедшие сутки пророссийские боевики совершили 26 обстрелов по позициям сил ООС.

Читайте также: В Днепре умер еще один украинский военный, раненный снайпером боевиков

В штабе подчеркнули, что 31 мая во время боев ранения получили трое украинских военных.

При этом, как сообщила украинская разведка, пророссийские боевики понесли значительные потери. Так, погибли 2 оккупантов, еще 2 получили ранения. Уничтожено 5 единиц вражеской техники, из них – 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 2 единицы ЗУ-23-2 и 1 миномет.

В штабе уточнили, что на Луганском направлении самые активные боевые действия продолжались в районе Новотошкивского. На Донецком направлении – в районах Новоселовки второй и Каменки. На Мариупольском направлении – в районах Чермалика, Павлополя и Водяного.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции,
– отметили в штабе ООС, добавив, что ситуация остается контролируемой.

Читайте также: Порошенко отверг два варианта достижения мира на Донбассе

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
сегодня, 09:00 У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
Сергій Лещенко 61
Філія НКВС: хто працює у МДБ
сегодня, 08:41 Філія НКВС: хто працює у МДБ "ДНР"?
Олексій Чибісов 561
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
630
Американські криміналісти довели, що протестувальників на Майдані вбивав
сегодня, 05:33 Американські криміналісти довели, що протестувальників на Майдані вбивав "Беркут"
Блог Медіа 3599
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
31 мая, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 1893
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук