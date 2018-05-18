Під час цинічного обстрілу окупантами Троїцького загинула сім'я з дитиною

Сьогодні, 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик та його батько.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: На Донбасі загинув молодий український боєць: у мережі опублікували фото

Страшного горя наробили рашисти у селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата,

– повідомив чиновник.

За його словами, родина мешкає у Миронівському, але приїхала в Троїцьке на дачу. Коли вночі почався ворожий обстріл, уся сім'я спустилася у підвал і просиділа там тривалий час. Вже коли всі подумали, що небезпека минула та вийшли з підвалу, раптом прилетів останній снаряд, від уламків якого і загинули люди.

Жебрівський розповів, що під час обстрілів також зазнав поранень у ногу 18-річний старший брат загиблого хлопчика.

Також, очільник Донеччини повідомив, що вранці у лікарні померла мама загиблого та пораненого хлопців.

"9:00 Щойно стало відомо, що жінка померла у лікарні. Царство їй Небесне", – додав Жебрівський.

Згодом, чиновник спростував інформацію про смерть мирної жительки, зазначивши, що вона знаходиться в реанімації у "дуже важкому стані".

Окрім того, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз також інформує, що жінка жива і наразі перебуває у лікарні.

"Станом на 10:30 36-річна жінка, яка постраждала внаслідок нічного обстрілу с. Троїцьке, знаходиться у реанімації Лисичанської центральної міської лікарні ім. Титова. Лікарі оцінюють її стан як тяжкий, але стабільний", – розповів Гарбуз.

Нагадаємо, 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули.