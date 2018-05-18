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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Донбасі загинув молодий український боєць: у мережі опублікували фото

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На Донбасі загинув боєць Дмитро Рудь
На Донбасі загинув боєць Дмитро Рудь / Колаж 24 Каналу

16 травня у зоні бойових дій на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу українських військовослужбовців загинув матрос 36-ї Окремої бригади морської піхоти Дмитро Рудь.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради у Facebook.

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Зокрема, хлопець загинув поблизу населеного пункту Талаківка Донецької області.

16 травня 2018 року о 16:20 в районі проведення операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка Донецької області під час ворожого обстрілу позицій Збройних Сил України загинув житель Житомира Рудь Дмитро Олексійович, 1998 року народження,
– йдеться у повідомленні.

Дмитро пішов захищати Україну в липні 2016 року. Він проходив військову службу в складі 503-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ на посаді старшого стрільця-санітара .

Зазначається, що боєць був сиротою, а його вихованням займалися бабуся та дідусь.


Загиблий на Донбасі Дмитро Рудь з Житомира


На Донеччині загинув український боєць Дмитро Рудь

 

Теги: Збройні Сили України Жертви Війна на Донбасі Новини України Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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