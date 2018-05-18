На Донбассе погиб молодой украинский боец: в сети опубликовали фото

16 мая в зоне боевых действий в Донецкой области в результате вражеского обстрела украинских военнослужащих погиб матрос 36-й Отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Рудь.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета в Facebook.

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В частности, парень погиб вблизи населенного пункта Талаковка Донецкой области.

16 мая 2018 года в 16:20 в районе проведения операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Талаковка Донецкой области во время вражеского обстрела позиций Вооруженных Сил Украины погиб житель Житомира Рудь Дмитрий Алексеевич, 1998 года рождения,

– говорится в сообщении.

Дмитрий пошел защищать Украину в июле 2016 года. Он проходил военную службу в составе 503-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВС Украины в должности старшего стрелка-санитара.

Отмечается, что боец ​​был сиротой, а его воспитанием занимались бабушка и дедушка.



Погибший на Донбассе Дмитрий Рудь из Житомира

В Донецкой области погиб украинский боец Дмитрий Рудь