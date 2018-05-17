Молодь не йде в ЗСУ через брак мотивації, – військовий

Військові, які підписували контракт у 2014-му році, очевидно, не захочуть підписувати його повторно, припускає 21-річний боєць 24 ОМБр з позивним "Борода". Покращення якості особового складу бачить у залученні до лав ЗСУ молоді.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр

"Довкола мене переважно 40-річні бійці. Молодь не йде в ЗСУ саме через брак мотивації. ЇЇ треба змотивувати і показати, що робити, аби війна на Донбасі закінчилася", – говорить "Борода".

Причину небажання підписувати контракт боєць бачить у відсутності належної пропаганди Збройних сил України. Мовляв, плакати з підвищенням зарплат точно не мають бути основною і єдиною мотивацією долучатись до лав української армії. На його думку, проблема в поширених штампах про "дідівщину" в армії, якими досі мислить населення.

У нас задовго крутили "совкові" фільми, де показували, як грізний командир знущається і навіть розстрілює своїх підлеглих і так далі. Тобто, лишилось "совкове" мислення про незрозумілі явища і поняття, які в нас нібито є. Мої друзі та колеги на цивілці не усвідомлюють реальної ситуації. Старші люди, які в армії ніколи й не були, говорять штампами, мовляв "у ЗСУ вбивають, зарплати не платять, телефони забирають". Це маячня,

– коментує військовий.

"Борода" додає, що у його підрозділі "дідівщини" немає. Здобуття авторитету відбувається виключно через вчинки.

"Стосунки в колективі дружні. Коли прийшов у бригаду, боявся, що не зможу сказати щось удвічі старшим за мене. Але показав, що знаюсь на справі, нормально виконую обов'язки заступника командира й можу командувати боєм. Тому мене поважають і знають, що завжди можуть звернутись по допомогу. Так і відбувається здобуття авторитету в підрозділі. "Дідівських" методів немає", – додає боєць.

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