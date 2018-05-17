14:15
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Молодь не йде в ЗСУ через брак мотивації, – військовий

1253 Читать новость на русском
Збройні сили України
Збройні сили України / 24 канал

Військові, які підписували контракт у 2014-му році, очевидно, не захочуть підписувати його повторно, припускає 21-річний боєць 24 ОМБр з позивним "Борода". Покращення якості особового складу бачить у залученні до лав ЗСУ молоді.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр

"Довкола мене переважно 40-річні бійці. Молодь не йде в ЗСУ саме через брак мотивації. ЇЇ треба змотивувати і показати, що робити, аби війна на Донбасі закінчилася",  говорить "Борода".

Причину небажання підписувати контракт боєць бачить у відсутності належної пропаганди Збройних сил України. Мовляв, плакати з підвищенням зарплат точно не мають бути основною і єдиною мотивацією долучатись до лав української армії. На його думку, проблема в поширених штампах про "дідівщину" в армії, якими досі мислить населення.

У нас задовго крутили "совкові" фільми, де показували, як грізний командир знущається і навіть розстрілює своїх підлеглих і так далі. Тобто, лишилось "совкове" мислення про незрозумілі явища і поняття, які в нас нібито є. Мої друзі та колеги на цивілці не усвідомлюють реальної ситуації. Старші люди, які в армії ніколи й не були, говорять штампами, мовляв "у ЗСУ вбивають, зарплати не платять, телефони забирають". Це маячня,
 коментує військовий.

"Борода" додає, що у його підрозділі "дідівщини" немає. Здобуття авторитету відбувається виключно через вчинки.

"Стосунки в колективі дружні. Коли прийшов у бригаду, боявся, що не зможу сказати щось удвічі старшим за мене. Але показав, що знаюсь на справі, нормально виконую обов'язки заступника командира й можу командувати боєм. Тому мене поважають і знають, що завжди можуть звернутись по допомогу. Так і відбувається здобуття авторитету в підрозділі. "Дідівських" методів немає", – додає боєць.

Читайте також: Техніка війни. Елітне українське спорядження для ССО. Серйозне поповнення в Повітряних Силах

Теги: Новини України Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сьогодні, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 54
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2419
Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
сьогодні, 13:16 Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
Настя Сукач 1277
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сьогодні, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 208
День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
сьогодні, 09:03 День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
Ірина Полицька 4 24602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук