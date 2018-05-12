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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Техніка війни. Елітне українське спорядження для ССО. Серйозне поповнення в Повітряних Силах

Техніка війни 1593 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Україні є компанії, які ведуть війну за споживача зі Сил спеціальних операцій, а саме виробник Velmet. Армія повертає до бойового строю шість типів зенітних ракетних комплексів. Тобто у Повітряних Силах на третину збільшиться кількість систем для знищення ворожих крилатих ракет, безпілотників і літальних апаратів.

Також у випуску:

6 травня в Україну повернувся наш екіпаж Іл-76, який чотири тижні працював в рамках операції "Північний сокіл-2018". Він налітав 100 годин і перевіз понад 718 тон пального на данську полярну станцію "Норд".

Наші Військово-Морські Сили перейшли на класифікацію кораблів за номером вимпела. Це стало відомо через зміни на бортах кораблів і катерів під відзначення 100-річча ВМС. Наприклад, "Почаїв" отримав маркування А701 замість Ю701.

Пожежний танк ГПМ-72 від Львівського бронетанкового заводу після успішних визначальних відомчих випробувань допустили до експлуатації у Збройних Силах України.

Ретромобілі Другої світової. У порівнянні з першою світовою той конфлікт був дійсно "війною машин", адже на фронтах залучалася рекордна кількість різноманітної техніки. Лише автопарк Радянського Союзу станом на 22 червня 1941 налічував 272 тисячі військових автомобілів.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки оголосив тендер майже на 40 мільйонів гривень для будівництва навчального місця "Бій в населеному пункті". А "Широкий лан" за 58 тисяч гривень закуповує 40 тренувальних мішеней-манекенів трьох типів.

Морська піхота США замовила полегшені набої калібру 12,7х99 мілеметрів для кулеметів. Завдяки цьому зниження ваги складе до 30%.

Грецький патрульний човен, що діяв в рамках операції НАТО, у Егейському морі протаранило важке турецьке судно. 

8-10 травня у Йорданії пройшла міжнародна виставка і конференція спеціальних сил швидкого реагування SOFEX-2018.

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Зброя Техніка війни
Джерело: 24 Канал
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